İstanbullular güne karla uyandı, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti

İstanbul’da dün gece başlayan kar yağışı Anadolu Yakası’nın birçok ilçesinde etkili oldu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular kar yağışı nedeniyle yollarda yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da etkili olan bahar havaları yerini gece saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar ise güne kar yağışıyla başladı. Vatandaşların kar yağışına karşı yanında eldiven ve şemsiye taşıdıkları görüldü.

Sürücülerin trafikte dikkatli olmasını belirten taksici esnafı Salih Çöpoğlu, "Sokağa çıkma yasağı var. Biz ekmeğimiz için dışarıdayız. Barajlarda azalan su sonrası İstanbul için kar yağışı iyi oldu. Ayrıca trafiğe çıkan araç sürücülerine dikkatli olmasını öneririm" diye konuştu.