İstanbullular güne sisle uyandı, oluşan sis havadan görüntülendi.Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Beylikdüzü-Büyükçekmece civarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. E-5 karayolunda ilerleyen sürücüler sis yüzünden zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Oluşan sis ise havadan drone ile görüntülendi.
İstanbullular güne sisle uyandı
İstanbullular güne sisle uyandı, oluşan sis havadan görüntülendi.
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