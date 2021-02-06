İstanbullular güne sisle uyandı, oluşan sis havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Beylikdüzü-Büyükçekmece civarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. E-5 karayolunda ilerleyen sürücüler sis yüzünden zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Oluşan sis ise havadan drone ile görüntülendi.