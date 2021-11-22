İstanbullular güneşli havanın keyfini çıkardı

İstanbul’da bahardan kalma güneşli günler yarın yerini yağmura bırakacak. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilleri doldurarak güzel havanın keyfini sürdü.
İstanbul Yeşilköy’de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilleri doldurdu. Hava tahmin raporlarına göre, salı günü başlayacak yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Vatandaşlar, sahillerde piknik yaparak bisiklet sürerek güneşli havanın keyfini çıkardı.