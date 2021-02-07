İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı

Beşiktaş Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bazı vatandaşlar banklarda otururken, bazılarının ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları görüldü. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameraya yansıdı.

İstanbul’un en ünlü sahillerinden biri olan Bebek sahilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı. Kimi vatandaşlar bisiklet sürerken, kimileri çocuklarını alıp parka gittikleri görüldü. Bazı vatandaşların ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları da görüntülendi. Yoğunluk oluşan sahilde kimileri maske takıp kurallara uyarken kimileri de maskesiz bir şekilde yürüyüş yaptı.