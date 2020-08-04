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İstanbullular sıcaktan eve kapandı

İSTANBUL’DA AĞUSTOS SICAKLARI ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYINCA, VATANDAŞLAR BU KEZ KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ NEDENİYLE DEĞİL, SICAKTAN DOLAYI EVLERİNE KAPANDI.

İstanbullular sıcaktan eve kapandı

İstanbul’da Ağustos sıcakları etkili olmaya başlayınca, vatandaşlar bu kez korona virüs önlemleri nedeniyle değil, sıcaktan dolayı evlerine kapandı. Bebek Sahil ve Kuruçeşme Parkı’nda bulunan az sayıda insan adeta parmakla sayıldı.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği ve yüzde 50’lere ulaşan nem bunaltınca, İstanbullular korona virüs önlemleri nedeniyle değil, sıcaktan dolayı evlerinde kalmayı tercih etti. Yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı Bebek Sahil ve vatandaşların piknik yaptığı Kuruçeşme Parkı ise boş kaldı.

“Sıcak olması benim için sorun değil”

Arkadaşlarıyla gezen Riva Yüksel, “Tatilden yeni döndük. İstanbul’u özlemişim. Sıcak olması benim için sorun değil. Arkadaşlarımla buluştum, hava bunaltıcı ama gezmek daha güzel” dedi.

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