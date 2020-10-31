İstanbullular yarın bu yollara dikkat

İstanbul Valiliği, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın cenaze töreni için bazı yolların yarın saat 09.00 ila 15.00 arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Açıklamanın devamında yarın trafiğe kapatılacak yollar şöyle açıklandı:
"Aksoy Sokağa araç girişi Sırma Perde Sokaktan kapatılıp Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecektir. Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İzCcaddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi’ne verilecektir. Kısıklı Caddesi’nden Shibuya Sokak istikametine trafik kapatılarak akım Kısıklı Caddesi’ne verilecektir. Kısıklı Caddesi’nden gelip Nuhkuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İz Caddesi’ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecektir. Trafik Nuhkuyusu Caddesi Karacaahmet Mezarlığı istikametine verilecektir. Alternatif Güzergahlar şu şekilde, Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi.”Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 21:03