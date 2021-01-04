İstanbul’un 6 ilçesinde 30 saat su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 6 ilçede 30 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.İSKİ, Başakşehir Ispartakule mevki TCDD karayolu üst geçidi işi kapsamında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca’da su kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. Buna göre Esenyurt; Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri Başakşehir; Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Avcılar; Yeşilkent mahallesi Büyükçekmece Karaağaç mahallesi, Arnavutköy, Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahalleleri, Çatalca; Bahsayiş mahallelerine yarın saat 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyeceği duyuruldu.