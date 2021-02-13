İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yoğun kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Bu gece saatlerinde başlayan kar yağışının gece boyunca da devam etmesi bekleniyor. Kavacık köprüsünde gece saatlerinde kar yağışının etkili olduğu görüldü.