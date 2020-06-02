İstanbul’un çarşılarında normalleşme yoğunluğu

Türkiye’de dün başlayan normalleşme süreci kapsamında İstanbul’un önemli çarşıları da kapılarını açtı. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da normalleşme yoğunluğu dikkat çekti.

İstanbul’da uzun süredir kapalı olan çarşılar dün hizmet vermeye başladı. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da işletmelerin bazıları açılma hazırlıklarını sürdürürken, çoğu işletmenin de hizmet vermeye başladığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklanan 1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin dün itibariyle açılmasıyla İstanbul’un çarşılarında bugün normalleşme yoğunluğu dikkat çekti.

Öte yandan Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’nın tüm giriş kapılarında güvenlik görevlileri tarafından ziyaretçilerin ateşinin ölçülerek içeriye alındığı görüldü. Normalleşme yoğunluğunun yaşandığı çarşılarda vatandaşların da maske kuralına uyduğu dikkat çekti.