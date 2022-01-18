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İstanbul’un hasta balıklarını görüntüledi

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İstanbul’da hastalanan balıkları dalış yaptığı sırada tespit edip görüntüleyen Dalgıç İsa Şahintürk, balıkları incelenmesi için toplayıp İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ne rapor etti.

İstanbul’un hasta balıklarını görüntüledi
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İstanbul’da hastalanan balıkları dalış yaptığı sırada tespit edip görüntüleyen Dalgıç İsa Şahintürk, balıkları incelenmesi için toplayıp İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ne rapor etti.

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İstanbul Boğazında ve Marmara Denizinde dalış yapan İsa Şahintürk, su altı yaşamını incelemek için kamerasıyla kayıt altına aldığı anları sosyal medyada paylaştı. İstanbul Boğazı’nda farklı konumlarda yaptığı dalışlarda diğer balıklardan farklı olarak yüzen balıklar tespit eden Şahintürk, bu balıkların daha güçsüz yüzdüğünü ve genelde sahilde kayalıkların altında olduğunu görüntüledi. Bazı balıkları ise incelemek için yakalayarak toplayıp İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi yetkililerine durumu anlatarak haber verdi. Balıkları ise incelenmesi için üniversiteye rapor etti. Şahintürk, su kirliliğinin artmamasının balıkların daha sağlıklı olmaları için önemli olduğunu ifade etti.

“Müsilaj sorunundan önce az görüyordum şimdi daha fazla görebiliyorum”

İstanbul ve çevresinde serbest dalış yapan İsa Şahintürk, “Balıklar genel olarak sürü halinde yüzüyor. Kıyıda birkaç balığın tek başına yüzdüğünü gördüğümüz zaman bir sıkıntısı olduğunu anlıyoruz. Bu balıklar yaralanmış veya hastalanmış oluyorlar. Daha sonra hiçbir yara izi olmadığı halde kıyıya yakın yüzen balıkları gördüm yakınlarına yaklaştığımda balıkların hasta olduğunu fark ettim. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi bu balıkları yakalayarak incelemeleri için gönderdim. Bu balıkların dış kısımlarında lezyonlar oluyor. Bu şekilde görüntüsüne bakarak hasta olduklarını anlayabiliyoruz. Müsilaj sorunundan önce az görüyordum şimdi daha fazla görebiliyorum. Balık tutanların hasta balıkları yememeleri gerekiyor. Türkiye’de pişirilerek yendiği için sorun olmuyor, ancak yine de dikkat edilmesi gerekiyor. Balıkların genel olarak iyi gözükse bile çevre kirliliğine duyarlı olursak bu durum sakıncalı hale gelmez” diye konuştu.

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