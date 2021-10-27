İstanbul’un işgal günleri fotoğraflarla SKSM’de

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, koleksiyoner Alper Çeker’in arşivinden bir seçki olan “İşgal Günleri’nde İstanbul” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’un işgal günleri fotoğraflarla SKSM’de
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Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, koleksiyoner Alper Çeker’in arşivinden bir seçki olan “İşgal Günleri’nde İstanbul” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere merkez olmuş İstanbul’un işgal günlerindeki atmosferini gözler önüne seren sergi, 28 Ekim’de kapılarını sanatseverlere aralıyor. Pek çoğu ilk kez sergilenecek fotoğraflar Kurtuluş Savaşı’nın da kıvılcımının atıldığı 1919 yılından işgalin bitişine kadar, işgal kuvvetlerinin İstanbul’da yaşattıkları tahribata ışık tutuyor. Sergi, İstanbul’un 5 yıllık işgal günlerini anlatırken, konuyla ilgilenenlere, araştırmacı ve tarihçilere önemli bir kaynak sunuyor. 1919’dan 1923’e işgal İstanbul’unda yaşanan zorlukları anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, 20 Kasım’a kadar SKSM’de izlenebilir.

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