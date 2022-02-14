İstanbul Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan meşhur Ayı Silva’nın kardeşi dünyaya geldi. 2 haftalık sevimli yavru boz ayıya kuvözde bakılıyor. Doymak bilmeyen sevimli yavru ayı günde yaklaşık 10 sefer besleniyor. Henüz 18 günlük olan yavru ayıya verilecek isim, yapılacak oylama ile ziyaretçiler tarafından belirlenecek.

İstanbul’un göbeğinde bulunan Çekmeköy Hayvanat bahçesi, 60 türden 450 hayvanı bünyesinde bulunduruyor. Geçtiğimiz günlerde 3’üncü yaş gününü kutlayan İstanbul’un meşhur ayısı Silva’nın kardeşi dünyaya geldi. Minik yavru ayı, erkek ayıların oluşturabileceği tehlikeye karşı tedbir amaçlı kuvöze alınarak bakımı veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor.

Çekmeköy’de 780 gram olarak dünyaya gelen sevimli yavru ayı, günde yaklaşık 10 sefer keçi sütü ile besleniyor. Yavru ayı bakıcıları tarafından kucağa alındığı gibi sürekli süt istiyor. Hayvanat bahçesinin yeni üyesi minik yavru ayının Nisan ayı içerisinde ziyaretçilere gösterilmesi planlanıyor. Sağlığı gayet iyi olan yavru ayının isminin, daha sonra yapılacak oylamayla ziyaretçiler tarafından verileceği açıklandı.

“780 gram ağırlığında dünyaya geldi”

İstanbul’un meşhur ayısı Ayı Silva’nın kardeşinin dünyaya geldiğini belirten Çekmeköy Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, “Çekmeköy’de bulunan rehabilitasyon merkezimizde 1 tane yavrumuz dünyaya geldi. Yavru ayımız henüz 18 günlük, 780 gram ağırlığında ve meşhur bildiğimiz Silva boz ayımızın kardeşi. Yavru ayının ilk 15 gün bakımını annesi üstlendi, daha sonra annenin yavruya bakmadığı ekiplerimiz tarafından fark edilince, yavru ayı ekiplerimizin himayesine alındı. Minik ayımızın bakımı ve ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından eksiksiz olarak karşılanıyor. Yavru boz ayının sütü, bakımı, karantina süreci kuvözde devam ediyor.” dedi.

“Minik ayımızın ismini halkımız koyacak”

18 günlük yavru ayının yapılacak çalışmayla ismini halkın koyacağını ifade eden hayvanat bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, “Karantina süreci tamamlandıktan sonra yapılacak bir çalışmayla minik ayımızın ismini halkımız koyacak. Vatandaşlarımız tarafından gelecek isim öneriyle, minik dostumuz adını almış olacak. İlerleyen zamanlarda diğer ayı kardeşlerinin yanına katılarak, vatandaşlarımız ziyaret edebilecek. Canlıyı doğada tanı, doğayı yerinde keşfet anlayışıyla yetişkin ve çocuk misafirlerimizin boz ayı dostlarımızı yakından görmelerini hatta onları severek sağlıklı bir iletişim kurmalarını sağlayacağız” diye konuştu.