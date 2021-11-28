‘İstasyon Dergisi’ birinci yaşını kutladı

Maltepe Belediyesi tarafından yayınlanan ‘İstasyon’ dergisinin birinci yılı kutlandı. Programda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Okurlarımızı edebiyatçılarımızla, yazarlarımızla buluşturma kararı aldık. Buluşmalarının da bir istasyonda olması gerektiğini düşünerek ‘İstasyon’ adlı bir dergi kurduk ve bu dergimizi tam bir yıldır ücretsiz bir şekilde Türkiye’nin her köşesine göndermeye çalışıyoruz” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin aylık kültür, sanat ve edebiyat yayını olan ‘İstasyon’ dergisinin birinci yılı kutlandı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda yazar, sanatçı ve okurlar katıldı.

“Okurlarımızı yazarlarımızla ‘İstasyon’da buluşturma kararı aldık”

Programda konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Tam bir yıl önce pandemi koşullarını çok ağır yaşadığımız bir süreçte, okurlarımızı edebiyatçılarımızla, yazarlarımızla, düşünürlerimizle buluşturma kararı aldık. Buluşmalarının da bir istasyonda olması gerektiğini düşünerek ‘İstasyon’ adlı bir dergi kurduk ve bu dergimizi tam bir yıldır ücretsiz bir şekilde Türkiye’nin her köşesine göndermeye çalışıyoruz. 40’ın üzerinde yazarımız, düşünürümüz, karikatüristimiz, şairimiz, İstasyon Dergisi’ne yazıyorlar. Bugün de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yazarlarımızı, okurlarımızı buluşturuyoruz. Bizim için gurur verici bir tablo. İnşallah bundan sonraki süreçte de İstasyon’da yolculuklarımız devam edecektir” dedi.

“Dünyaya açılan renkli bir pencere”

Dergi yazarlarından Canan Aslan, “Bugün İstasyon Dergisi, birinci yaşını kutluyor. Tam bir yıldır hayatımızda. Bize çok şey kattı. Dünyaya açılan renkli bir pencere. Dünyanın anlamını onunla birlikte yeniden keşfetme yolculuğuna çıktık. Bu yolculuk bizi her istasyonda değişik yerlere götürdü, bize değişik dünyaları gösterdi. O yüzden bu yolculuktan çok memnunuz ’ diye konuştu.

“Türkiye’de yayınlanan en iyi edebiyat dergisi”

İstasyon Dergisi’nin Türkiye’de yayınlanan en iyi sanat, kültür, edebiyat dergisi olduğunu söyleyen yazar Nazım Alpman ise, “Çok değerli isimler var. Bu kadro çok büyük başarılara imza atıyor. Belediyenin destekliyor olması da önemli böyle şeyleri. Zaten kamu kurumları bu tür organizasyonlara destek vermezse sanat ve kültür ortamı yeterince gelişemiyor. İstasyon Dergisini ben düzenli olarak okuyorum ayrıca yazıyorum da İstasyon Dergisi’nde. Türkiye’nin çok değerli isimleri var burada. Birinci yılını da tamamladı. Bu tür şeyler bir başlar sonra bitmez. Ayrıca çağa da çok uygun, eskiden kağıt basılır dağıtılmazdı. Şimdi kağıdı var, interneti var, bir de seslisini yapmışlar ki çok güzel. 2020’lere yakışan bir dergi. Onun için hazırlayanları, buraya yazanları ve Maltepe Belediyesini de kutlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.