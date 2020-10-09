İşte Türkiye’nin düşmana korku salan İHA’ları

Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katıyor.
Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayii devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı. Türkiye’nin en iddialı olduğu alan insansız hava araçları kategorisi olarak görülüyor.
Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak “Türkiye’nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını” yazdı. Öte yandan, Bayraktar Akıncı’nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın ’oyun kurucusu’ olacağı öngörüsünde bulunuldu. Son olarak Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarısına büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA’ları tüm dünyanın dikkatini çekti.
Türkiye’nin son teknoloji uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili öne çıkan bilgiler şu şekilde sıralanıyor:
BAYRAKTAR AKINCI
Baykar Savunma’nın bilgilerine göre Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.
Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek.
Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak.
Temel uçuş performans kriterleri
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Gelişmiş Özellikler
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Teknik özellikleri
Haberleşme Menzili
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)
Kalkış ve İniş
Pist (Otomatik)
Max Kalkış Ağırlığı
5,500 kg
Operasyonel İrtifa
40,000
Uçuş Süresi
24 saat
Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi
1.350 Kg
Kanat Açıklığı
20 mt.
Boy
12.2 mt.
İtki Tipi
STM tarafından ALPAGU Taşınabilir Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi, kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme, hem de görüş hattı dışında kalan hedeeri yüksek isabetle vurmak için tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir bir akıllı mühimmat sistemi.
Milli imkanlarla geliştirilen ALPAGU, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hedeere karşı gece- gündüz etkin olarak kullanılabiliyor..
Sistem; “Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi”, “Fırlatıcı Lançer” ve “Yer Kontrol İstasyonu” bileşenlerinden oluşuyor.
Kabiliyetleri
Gündüz ve gece etkin operasyon
Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş
Hareketli hedeerde hedefe yönelim ve takip
Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları
Tek er tarafından kullanılabilme
Uçuş sonlandırma veya kendini imha modları
Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme
Özgün milli gömülü donanım ve yazılım
Yüksek yanal görüş açısı
Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları
Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıandırma
AKSUNGUR
Türkiye’nin son dönemde geliştirdiği yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, yeni yılın ilk günlerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmuştu. TUSAŞ tarafından geliştirilen Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştiriyor. Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan Aksungur, çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirebilecek yeteneğe sahip.
Her bir kanatta 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 silah istasyonu bulunan Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilir.
Sistem Özellikleri
Tam otonom operasyon
Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi
Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi
Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi
Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki
DO-178B uyumlu yazılım
DO-254 uyumlu donanım
Mevcut ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontrol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu
Buzdan Koruma Sistemi (opsiyonel)
SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği (opsiyonel)
Teknik Özellikler
Motor Tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel
Motor Gücü: 2X170 HP (Deniz Seviyesi, ISA)
Kanat Açıklığı: 24 M
Azami Kalkış Ağırlığı: 3300 KG
Taarruz / Deniz Karakol Görevi 750 KG Harici Yük ile 25 kft’te 12 Saat
Sinyal İstihbaratı Görevi : 150 KG Faydalı Yük ile 40 kft’te 24 Saat
Silah Opsiyonları
Her bir kanatta 500 kg, 300 kg ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu
TEBER-81 (Lazer Güdümlü Mk-81)
TEBER-82 (Lazer Güdümlü Mk-82)
LUMTAS
MAM-L
Cirit
MAM-C
HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti)
KGK (82) (Kanatlı Güdüm Kiti)
Minyatür Bomba