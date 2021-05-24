İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarından eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bir yıl önce işten çıkarılan 5 İSPARK çalışanı, İBB meclis toplantısının yapıldığı Kadir Topbaş Meydanı ve Sanat Merkezi’ne gelerek eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 5 İSPARK çalışanı, İBB meclis toplantısının yapıldığı Yenikapı’daki Kadir Topbaş Meydanı ve Sanat Merkezi’ne gelerek pankart açıp eylem yaptı. İşten çıkarılanlar adına toplanan 5 kişi, bir süre bekledikten sonra sessizce dağıldı.

İSPARK’ta işten çıkarılan Ömer Çevik, “Bu kadar arkadaş kaldık, diğer arkadaşlarımız gelmedi. 15 yıldır İSPARK’ta çalışıyoruz. Bizi tazminatsız işten attılar. Geldik burada muhatap bulmaya ama bulamadık. Bu kadar insan işsiz güçsüz, borç harç içinde. Bize sahip çıkmıyorlar. Gidip geliyoruz, Kaftancıoğlu İstanbul’da 3 bin kişiyi daha fişlemiş, 3 bin kişiyi daha işten atacak. Bizim gelmemizin sebebi, 14 bin kişinin tazminatını vermiyorlar. Devlete soruyorlar ya 128 milyar nerede, kardeşim siz önce bizim tazminatlarımızı verin, ondan sonra muhatabınızla muhatap olun. Biz burada işçiyiz, bizi eziyorlar. Ben 50 yaşına geldim, çocuğumu üniversiteden aldım. Götürdüm asgari ücretle işte çalışıyor. Ben İSPARK’ta gece sorumlusuydum. Sosyal medyadan dolayı işten çıkarıldım. Nedir, Tayyip Erdoğan’ın resmini beğenmişim, paylaşmışım. Ondan dolayı bizi aradılar disipline çağırdılar, öyle bir disiplin yok. Bana gösterdiler, bunları paylaştın mı dediler, bende evet paylaştım dedim. Hırsızlık mı yaptım, haksızlık mı yaptım. Tamam beni çalıştırma ama tazminatımı verin çalıştırmayın. Ben 15 yıldır orada çalışıyorum. 15 yıldır ne bir tutanağım, ne bir arsızlığım var. Biz 16 milyon İstanbulluya ve bir sürü arabası olanlara hizmet ettik. Şu ana kadar 14 bin kişi atıldı, yerine 18 bin kişi alındı. 14 bin kişi namussuzdu da diğer alınanlar mı namusluydu. Kılıçdaroğlu sen namus sözü vermiştin, buyur kardeşim. Hani namus, hani şeref. Kimilerinin yol parası yok kardeşim, buraya eyleme gelsin” dedi.

“Biz bu pankartı açmaya utanıyoruz, siz okumaya utanmıyor musunuz?”

İSPARK’ta 12 yıl çalıştığını belirten Birol Durmuş ise, “12 senelik İSPARK personeliydim. Sosyal medya yüzünden beni de işten çıkardılar, bir senedir bende işsizim. Ben 50 yaşındayım, kimse bize iş vermiyor. Namus şeref sözü verdi. Bir insan bu ülkede namusu şerefi için yaşar. Kılıçdaroğlu şimdi diyor ki, ’Gençler size sesleniyorum, geleceğiniz için bana oy verin’ diyor. Biz senin ne olduğunu biliyoruz. Bizleri kandıramıyor da şimdi de tutmuş gençleri kandırmaya çalışıyor. Biz tazminatı alamadık, eylemlere devam edeceğiz. Namus şeref sözünü ona hatırlatacağız. Ankara’ya kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bir taneniz çıkın da açıklama yapın. Biz bu pankartı açmaya utanıyoruz, siz okumaya utanmıyor musunuz? Çıkın da bizi bir dinleyin” diye konuştu.