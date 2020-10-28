İstiklal Caddesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel sergi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’inci senesine özel olarak hazırlanan ‘Cumhuriyet’in İstiklal Yolculuğu Sergisi’ sergilenmeye başlandı.

Beyoğlu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sürüyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 97’inci yıldönümüne özel olarak ‘Cumhuriyet’in İstiklal Yolculuğu Sergisi’ adıyla bir sergi düzenlendi. Sergide cumhuriyetin kurulduğu yıllar ve Atatürk’ün resimleri bir araya getirildi. İstiklal Caddesi’nde 15 resimden oluşan sergi vatandaşların izlenimine sunuldu. İstiklal Caddesi’nde yürüyen vatandaşlar sergiyi gezme fırsatı buldu. Serginin açılışına Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. İkili sergiyi gezip tekrar o günleri gözlerinde canlandırma fırsatı buldu. Ayrıca sergide vatandaşlara serginin fotoğraflarından oluşan kartpostallar da dağıtıldı. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen miniklerde ellerinde ‘Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz’ başlıklı gazetelerle İstiklal Caddesi’nde vatandaşlara seslenerek nostaljik bir görüntü oluşturdu.

“Birlik içerisinde cumhuriyetin kuruluşunun 97’inci yılını kutlamanın heyecanı içerisindeyiz”

Bizlere emanet edilen cumhuriyete sahip çıkmak için bugün bir kez daha ahitleştiklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “ Bir millet olarak bize bir cumhuriyet armağan edildi. Bu cumhuriyeti hep birlikte, birlik içerisinde ve 97’inci yılını kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Bizlere emanet ve miras bıraktıkları cumhuriyete, bu aziz devlete sonuna kadar sahip çıkacağımız konusunda bugün bir kez daha ahitleşiyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Caddemizde, Kurtuluş Savaşımızı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan bir sergiyle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz “ diye konuştu.

“Sergi 1 hafta boyunca devam edecek”

Pandemiden dolayı yoğun bir kalabalık arzu etmediklerini ifade eden Başkan Yıldız, “ Galata Köprüsü’nde geçtiğimiz 30 Ağustos ve 15 Temmuz’da sergilerimiz olmuştu. Yine 29 Ekim’i anlatan sergimiz bu akşam 19.23’de sayın valimiz ve İstanbullularla buluşacak. Pandemi kurallarına göre yoğun bir kalabalık arzu etmiyoruz. Onun için bir duyuru yapmıyoruz ama hemşerilerimize 1 hafta boyunca hem İstiklal Caddesi’nde hem de Galata Köprüsü’nün her iki tarafında sergimizi ziyaret edebileceklerini buradan duyurmuş oluyorum. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun “ dedi.