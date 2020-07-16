banner3088

İstiklal Caddesi’nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

ATLI POLİS BİRLİKLERİ TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE DEVRİYE GEZDİ

İstiklal Caddesi’nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Atlı Polis birlikleri Taksim ve İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Atlı Polisler vatandaştan yoğun ilgi gördü.

İstanbul Emniyetine bağlı Atlı Polis birlikleri, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Taksim Meydanı’ndan hareket eden Atlı Polisler Taksim Tünel’e kadar ilerledi. Atlı Polis birlikleri caddede gezdikleri o dakikalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cadde boyunca dolaşan atları ilk kez gören vatandaşlar ve turistler gözlerine inanamadı. Kimi vatandaşlar atları sevmek istedi, kimileriyse hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı Polis birliklerin Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki geçişi vatandaşların ilgi dolu bakışları arasında devam etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e hapis...
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e hapis...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212