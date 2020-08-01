Kurban Bayramının ikinci gününde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Sıcak havanın etkisiyle gezintiye çıkan vatandaşların korona virüs tedbirlerini unuttukları gözlendi. Cadde içerisinde yürüyen vatandaşların bazılarının maske takmadığı, takanların da kuralına uygun takmaması dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
KURBAN BAYRAMI'NDA İSTİKLAL CADDESİ VE TAKSİM MEYDANINDA, ADETA İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE YOĞUNLUK OLUŞTU. DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUKTA BAZI VATANDAŞLARIN MASKE TAKMADIKLARI, TAKANLARIN DA ÇENESİNİN ALTINDA TAKMALARI DİKKAT ÇEKTİ.
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