İstiklal Caddesi’nde iki kişi kardeşinin lösemi hastası olduğunu iddia eden ve insanlara Türk bayrağı ve Atatürk resmi satmaya çalıştı. Şahısların caddenin farklı bölgelerinde duygu sömürüsü yaptığı ihbarını alan Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Satış yapan iki kişi yakalayan ekipler, toplamda 784 lira para cezası kesti.
İstiklal Caddesi’nde duygu sömürüsü yapan iki kişiye 784 lira para cezası
İSTİKLAL CADDESİ’NDE KARDEŞİNİN LÖSEMİ HASTASI OLDUĞUNU İDDİA EDEREK TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK RESMİ SATMAYA ÇALIŞAN İKİ KİŞİYE 784 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.
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