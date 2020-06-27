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İstiklal Caddesi’nde hafta sonu yoğunluğu

İSTANBUL'UN EN ÜNLÜ CADDELERİNDEN BİRİ OLAN İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU YAŞANDI.

İstiklal Caddesi’nde hafta sonu yoğunluğu

Yeni tip korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstanbul’un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstanbul sokakları eski günlerine geri döndü. İstanbul’un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Havaların da sıcak olmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İstiklal Caddesi’nde çekilen görüntüler ’iğne atsan yere düşmez’ dedirtti.

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