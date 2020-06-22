Bahçelievler’de park halinde bulunan bir halk otobüsünün motor kısmında kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine otobüsün yanına gelen ekipler, önce kedinin tam olarak yerini tespit etti. Ekipler daha sonra çeşitli kurtarma aletleri kullanarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, tekrar doğaya bırakıldı.
İtfaiye ekipleri otobüsün motor kısmına sıkışan kedi için seferber oldu
BAHÇELİEVLER’DE BİR HALK OTOBÜSÜNÜN MOTOR KISMINA GİREREK SIKIŞAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN OPERASYONU İLE KURTARILDI.
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