İzciler Sarıkamış şehitleri için eksi 30 derecede çadırda sabahladı

Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 17’ncisi gerçekleştirilen Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’na destek verdi. Bankadan 5 kişilik bir ekibin katıldığı kampa, Türkiye’nin dört bir yanından kış kampı tecrübesi olan izciler iştirak etti.

Kuveyt Türk, Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılında Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından düzenlenen “Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı”nın resmi sponsorluğunu üstlendi. Milli bilinç kampına, Türkiye’nin dört bir yanından kış kampı tecrübesi olan 67 izci katıldı. İzciler, milli bilinç kampı için 23 Aralık 2021 Perşembe günü Erzurum’a ulaştı. Kampa, bankadan çoğunluğu izci olan 5 kişilik ekip de katıldı.

107 yıl önce askerlerin izlediği yolu takip ettiler

24 Aralık Cuma günü sabahın erken saatlerinde Erzurum’dan Şenkaya ilçesinin Gaziler köyüne hareket eden izciler, 3 saatlik yolcuğun ardından bölgeye ulaştı. İzciler, ilk olarak Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Allahuekber Şehitlerini Anma programına katıldı.22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı’nın ana karargâh noktası olarak kullanılan Gaziler köyünde düzenlenen programda, 1914 yılında bölgenin yeniden fethini ilan için bir askerin alay sancağını cami minaresine çekip ezan okuması canlandırıldı, ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Allahuekber Dağı’ndaki şehitlikte göndere çekilmek üzere Türk bayrağını törenle izci liderlerine teslim etti. İzciler, kampının yapılacağı Allahuekber Dağı’nın Kaynakyayla mevkiine doğru saat 14.00’te tek sıra halinde yürüyüşe geçti. İzciler, Kaynakyayla bölgesine 107 yıl önce asker dedelerinin izlediği yolu takip ederek 3 saatte ulaştı.

Şehitlikte kar üstünde şehadetin tefekkürü

25 Aralık Cumartesi günü izciler askerlerin donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliğine doğru yola çıktı. Karla kaplı patika yollardan 2.5 saat yürüyerek şehitliğe ulaşan izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp kar üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini yumarak 5 dakika “şehadetin tefekkürü” uygulaması yaptı. Aynı yoldan kamp alanına dönen izciler, yatsı namazını müteakiben Kaynakyayla Camii’nde düzenlenen mevlit ve hatim duası programına katıldı.

Çadırlarda uyku tulumunda sabahladılar

Geceyi, hissedilen sıcaklığın eksi 30’u bulduğu hava şartlarında çadırda uyku tulumunda geçiren izciler, şehitlerin yaşadıkları zorlukları anlamak bakımından önemli bir deneyimde bulunmuş oldu. Sabah çadırlarını toplayan izciler, Kaynakyayla Şehitliğini ziyaret ederek dua etti. Kaynakyayla’da düzenlenen törenin ardından tek sıra halinde dönüşe geçen izciler, 3 saatlik yürüyüşün ardından önce Kaynak köyüne, ardından Gaziler köyüne ulaştı. Gaziler köyündeki kapanış töreninin ardından izciler Erzurum’a doğru yola çıktı. İzciler, 3 gün süren kampa katılmanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi. Toplam 5 gün süren programın ardından izciler, 27 Aralık Pazartesi günü memleketlerine döndü.

“Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımıyla Türkiye’nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren banka, 2017 yılından bu yana Türkiye İzcilik Federasyonu’na sponsorluk desteğinde bulunuyor. Banka, Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampının yanı sıra Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampını da hem sponsorluk desteğinde bulunuyor hem de çalışanlarıyla kamplara katılıyor.