İzmir Depremi Kriz Masası Silivri'de kuruldu!

Dernek yönetimi İzmir depremi sonrası toplanarak dernek merkezinin bulunduğu Silivri'de kriz merkezi, afet bölgesi olan İzmir'de de kriz masasını kurdu. Gün boyu Silivri'deki merkezden hayvan acillerini yöneten HAYKURDER ekipleri İzmir'de yüzlerce onlarca kurtarma operasyonuna başarıyla imza attı!

HAYKURDER resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "İzmir Depremi ile ilgili hayvan acilleri için HAYKURDER İzmir Kriz Masamıza 0850 304 99 87 çağrı numaramızdan ulaşabilirsiniz.Hattımız şuan sadece İzmir için çağrıları karşılamaktadır." denildi.

İzmir Veteriner Hekimler Odası da destek verdi!

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ile İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir gün içerisinde sürekli irtibattaydı. Paçalı tarafından İzmir VHO'na geçmiş olsun dilekleri iletilirken sokak hayvanları ile yaralı sahipli hayvanlar için İzmir'deki özel kliniklerden tıbbi yardım desteği talebi iletildi. İzmir VHO Başkanı Gökhan Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Türel Gürcan da HAYKURDER'e bildirilen acilleri özel kliniklere yönlendirdi. Paçalı aynı zamanda anlık olarak İzmir'de yıkıma uğrayan özel kliniklere ait verileri İzmir Veteriner Hekimler Odası yönetimi ile paylaştı. İzmir'deki bir çok klinik tarafından gün boyu HAYKURDER'e ücretsiz klinik desteği kotası iletildi. Bu kontenjanlar dahilinde HAYKURDER'e gelen yaralı hayvan acilleri özel kliniklere yönlendirildi.

Sahadaki durumu HAYKOD TV'de anlattı!

HAYKOD TV canlı yayınına bağlanan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı İzmir depremi sonrası saha gönüllülerinin çalışmaları, aldıkları ihbarlar ve son durum hakkında bilgiler paylaştı.

İzmir'deki STK'lar afetzede konumunda...

Paçalı HAYKOD TV'ye yaptığı açıklamada "İzmir'de hayvan koruma ve kurtarma faaliyetleri yürüten STK'ların sahaya çıkması beklenemez. Zaten afetzede konumundalar. Dolayısıyla bölgedeki STK'lar ile görüşerek ilk tespiti yaptıktan hemen sonra kolları sıvadık. Kriz merkezimizi ve kriz masamızı oluşturduk. Sahada gönüllüler var. Gelen ihbarlarda 2 klinikte ağır hasar olduğu bilgisini edindik. Birinde tedavisi devam eden sokak hayvanları vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yardımıyla tahliye edildiler. 1 anne 2 yavru kedi, biri ağır yaralı yavru kedi, 2 trafik kazalı ağır yaralı kedi, 13 yetişkin travmalı kedi İzmir Veteriner Hekimler Odasının yönlendirmesi ile çeşitli özel kliniklere nakledildi. Enkaz altında yahut hasarlı binalarda mahsur kalan sahipli hayvan ihbarları var. AFAD'a yönlendiriyoruz. Bunun yanısıra sahipli kayıp vakalar var. 50'den fazla kayıp ihbarı aldık. Derleyerek aranması çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının afet bölgelerinde gıdaya erişim olanağı ortadan kalkmış durumda. Bu sebeple gönüllülerimizin de desteği ile toplanma alanları, parklar ve uygun noktalara besleme desteği veriyoruz. Yüksekten düşme, evde üzerine buzdolabı, tv gibi ev eşyalarının düşmesi sonucu hafif veya ağır yaralanan hayvanlar var kliniklerimizde. Ayrıca evcil hayvanları ile sokakta kalan vatandaşlarımız için de besleme desteği sağlıyoruz. Deprem sonrası İstanbul AFAD'dan 2 arama kurtarma köpeği afet bölgesine gönderildi. Kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Afetler sadece insanları mağdur etmiyor. Afetlerden tüm canlılar olumsuz etkileniyor. İzmir'de depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyor, tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte kliniklerini patili dostlarımıza açan tüm veteriner hekimlerimize de minnettarız. İzmir Hayvan Acilleri için kriz masamız faaliyetlerine 24 saat esaslı devam ediyor. İzmir halkının yanındayız" dedi.