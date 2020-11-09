İzmir’e yardımlar kesilmiyor

İzmir’de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonra resmi kurumların yanı sıra hayırseverler de yardıma koştu. Deprem sonrası İzmir’e giderek yaşananlara bizzat tanıklık eden sosyal medya fonomeni, medya üzerinden yapılan olumsuz yayınlara karşı vatandaşları uyardı.

İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiş bir çok vatandaşımız da yaralanmıştı. Deprem sonrası İzmir’e adeta üs kuran devletin yanı sıra hayırseverler de yardıma koştu. Sosyal medyada "cellat" lakabı ile tanınan youtuber Özgür Deniz Cellat da İzmir’e giderek çeşitli kurumlardan topladığı yardımları bizzat dağıttı. Cellat, "Burada devletimiz gece gündüz durmadan çalışıyor. Biz de elimizden geldiğinde burada olmak istedik. Özellikle böyle dönemlerde kenetlenmek daha da önemli ve bu durumlarda sosyal medya üzerinden yapılan karartıcı yayınlara karşı duyarlı olmak lazım" şeklinde konuştu.