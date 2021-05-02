Jandarma tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su veriyor.
Uygulamayı indir hayvanlara destek olÖte yandan toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olmak için İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını indiren vatandaşlar, hayvanlar konusunda karşılaştıkları sorunlara çözüm buluyor.