Jandarma’nın 182’nci kuruluş yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı

Jandarma Genel Komutanlığının 182’nci kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.
İl Jandarma Komutanından basına teşekkürTörenin gerçekleştiği esnada Taksim bölgesinde yağış etkili oldu. Törenin sona ermesinin ardından İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu yağmur altında çekim yapan basın mensuplarının yanına geldi. Köroğlu basın mensuplarına, “Gece gündüz, yağmur çamur demeden bizim yanımızda oldunuz. 182 yıldır hep yanımızdaydınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Nice 182 yıllara diyorum. Sağlıcakla kalın” dedi.