Kabe fotoğrafının yere serilmesi Beyazıt’ta protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergide Kabe fotoğrafının yere serilmesini Beyazıt Meydanı’nda protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, ikindi namazının ardından Beyazıt Meydanı’nda toplandı. Grup üyeleri, basın açıklaması öncesinde Saff Suresi’nin 8. ayeti olan “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacak” yazılı pankartı açtı. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergide Kabe fotoğrafının yere serilmesi tekbirlerle protesto edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından basın açıklamasına geçildi. Düzenlenen eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti de destek verdi.

Grup adına açıklamayı okuyan AGD Üniversiteler Başkan Yardımcısı Serhat Altun, “Yeryüzünün adalet ve tevhid simgesi, kıblegahımız Kabe’ye karşı yapılan saygısızlık kabul edilemez. Kabe-i Muazzama gönüllerin huzurla dolmasıdır. Kabe-i Muazzama Allah’ın rahmetinin simgesidir. Kabe-i Muazzama tüm insanları bir araya getiren, aynı safta buluşturan, aynı inançla aynı yöne çeviren dünyadaki en birleştirici mekandır” diye konuştu.

Altun, “Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen protestolar esnasında açılan bir sergide Kabe’nin tahrif edildiği resmin sergilenmesi suretiyle İslam’ın kutsal ve mukaddes mekanı Kabe’ye karşı saygısızca bir saldırı gerçekleştirilmiştir” dedi.