Kaddafi’nin kullandığı uçak, İstanbul’daki bakım çalışmalarının ardından Libya’ya uçtu

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin kullandığı Airbus A340-200 tipi Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı’nda iki hafta süren bakım çalışmaları sonrası Libya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı.
Bakımları tamamlanan uçak, Libya’ya gönderildiBakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 Haziran’da Fransa’dan İstanbul’a getirilen Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı’nda bakıma alındı. İki hafta süren bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Airbus A340-200 tipi uçak, saat 17.06’da Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Yaklaşık 3 saat 30 dakika süren uçuşun ardından Trablus’a inen uçağın kamu hizmetinde kullanılacağı öğrenildi.