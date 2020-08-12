Kadıköy Belediyesi bir ilke imza attı:Alan el veren eli görmeyecek

Kadıköy’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ayni yardım ulaştırmak üzere tasarlanan ’Gıda Otomatı’ Türkiye’de ilk kez Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Kadıköy Belediyesinin meslek elemanları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri cep telefonlarına gönderilecek SMS’te yer alan şifreyi, otomat üzerindeki panele girerek kendilerine ait gıda ve hijyen kolilerini kimseyle temas etmeden alabilecek.
Hedef tüm mahallelere ’Gıda otomatı’ yerleştirmek
"Alan el veren eli görmeyecek"
Otomatın nasıl çalıştığını anlatan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Birçok projede Türkiye’de ilk olduk ama böyle bir projenin ilk olarak başlamasından çok mutluyum ve gururluyum çünkü ihtiyaç sahiplerine ulaşacak bir proje.Alan el veren eli görmeyecek, kimin kime ne yardım ettiği görünmeyecek iyilik ve dayanışmanın önde olduğu bir proje. Kimse kimsenin reklamını yapmayacak, iyiliğin zaten reklama ihtiyacı yok iyilik yerini bulur. Böyle bir teknolojiyi de bu işe ortak ederek bağışçılarla ihtiyaç sahiplerini bir araya getireceğiz" diyerek amaçlarının iyilik ve dayanışmayı büyütmek olduğunu söyledi.
Odabaşı, "İyilik noktasında kim bizden yardım isterse yanında olacağız.Hiçbir ayrım olmadan hangi kurum, kuruluş yardım isterse yanında olacağız" ifadelerini kullandı.