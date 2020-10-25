Kadıköy’de korona virüse ambulansla farkındalık

Kadıköy’de korona virüse karşı ambulanslı farkındalık oluşturuldu. Ambulans ile sağlık ekipleri Kadıköy’de anonslar yaparak vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.
Gerçekleştirilen çalışmaya katılım sağlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ambulanslı korona önlemlerine dikkat çekerek, "Bugün burada 2 işi birden yapıyoruz. Birincisi Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için bayrak dağıtıyoruz. İkincisi korona virüsün yayılmasını engellemek için farkındalık oluşturmak için ambulansımızla anons yapıyoruz. Eğer maske takmazsak, mesafemizi korumazsak ve hijyen kurallarına uymazsak hasta olacağımızın işaretini burada ambulansımızla veriyoruz. Kadıköy’de ambulansımız dolaşmaya devam edecek. Çünkü biz değişik araçlarla otobüsle, minibüsle zabıta araçlarımızla normal megafonlarla maskemizi takmamızı sosyal mesafemizi korumamızı sürekli olarak vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz" dedi.