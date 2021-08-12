Kadıköy’de motosiklet sürücüleri için farkındalık etkinliği düzenlendi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturmak için konvoy düzenlendi. Etkinliğe Dünya Supersports Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı.Kadıköy’de motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında düzenlenen motosiklet konvoyu ile Kadıköy’de tur atıldı. AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde başlayan etkinliğe AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da katıldı. AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, “Bildiğiniz gibi motosiklet dünyasının kalbi, merkezi burada. Kadıköy’de binlerce motosiklet ile sevdalı gencimiz, dostumuz ve kardeşimiz var. Ben de bir motosiklet kullanıcısı AK Parti İlçe Başkanı olarak hem bu motosiklet sevgimi hem de motosiklet sevdalılarının duygularını dile getirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bugün milletvekilimiz ve Dünya Supersports Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Superbike ikincisi Toprak Razgatlıoğlu’nu davet ederek Kadıköy’den bir mesaj vermek istedik. O mesaj motosikletli olarak trafikte bende varım, bizi fark edin ve aynı zamanda motosikletimle özgürüm mesajlarını vermek istedik” dedi.