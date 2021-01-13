“Kadın için Teknoloji” projesinde online eğitimler başlıyor

Teknosa’nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından itibaren sürdürdüğü ‘Kadın için Teknoloji’ projesi, online eğitimlerle devam ediyor. 2020 yılında 2500’ü aşkın kadının dijital okur-yazar olmasına destek verilen projenin yeni yıl online eğitim takvimi 16 Ocak’ta başlıyor.

Teknosa’nın Habitat Derneği ortaklığıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi “Kadın için Teknoloji” 14’üncü yılına girerken eğitimlere hız kesmeden devam ediliyor. Bugüne kadar 66 ilde 20 binden fazla kadını teknoloji ile buluşturan projede, yeni yılın ilk online eğitimleri 16-17 Ocak tarihlerinde yapılacak.

2020 yılında yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen eğitimlerde 25 Habitat gönüllüsü genç, video konferans yöntemiyle; E-Hizmetler, Sosyal Medya, Güvenli İnternet, Günlük Hayatta Sosyal Medya ve İnternet konularına yönelik bilgileri katılımcılara aktardılar. Düzenlenen 18 online eğitimde 81 ilden, 16-71 yaş aralığında kadınlar yer aldı. Ayrıca, İngiltere, Almanya, KKTC, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerden de eğitimlere katılım oldu.

Ücretsiz düzenlenen online eğitimlere başvuru için http://www.kadinicinteknoloji.com/ veya https://habitatdernegi.org/blog/kadin-icin-teknoloji-projesi-online-egitimi/ adreslerindeki başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor.

Kadın için Teknoloji projesi hakkında:

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere 2007 yılında Teknosa ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Kadın için Teknoloji” projesi ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde kadınlara yönelik ücretsiz teknoloji eğitimleri düzenleniyor. “Kadın için Teknoloji” Projesi kapsamındaki eğitimler sayesinde kadınlar teknoloji ile yakınlaşarak kişisel gelişimleri için önemli bir adım atıyor. Yerel kurumların iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında verilen ücretsiz teknoloji eğitimi programı içerisinde internet ve teknoloji, sosyal medya, görsel tasarım, mobil uygulamalar, güvenli internet ana başlıkları altında 50’yi aşkın konu işleniyor. Eğitim sonunda kadınlar, her türlü bilgiye daha kolay erişme imkânı buluyor. İlgi alanlarına göre internet ve sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor, işleriyle ilgili kullanabiliyor ve çocukları başta olmak üzere dünya ile iletişimlerini artırabiliyorlar.