Kadın müdürlerden 8 Mart’a özel halk oyunları gösterisi

Esenyurt Belediyesi’nde görev yapan kadın müdürler, oluşturdukları folklor ekibiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel, çeşitli yörelere ait halk oyunlarından oluşan bir gösteri düzenledi. Belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlanan gösteri, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.
“Kadın isterse her şeyi başarır”Bu tür sosyal etkinliklerle tüm kadınlara örnek olmayı hedeflediklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Tazegül Polat, “Biz, daha önce hiç halk oyunları oynamamış müdür arkadaşlar olarak bir araya geldik. Çalışma ortamından ve günlük hayattan bir nebze uzaklaşabilmek için çalışmalara başladık. İki ay gibi bir sürede, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel, halk oyunlarından oluşan bir gösteri hazırladık. Gördük ki kadın isterse her şeyi başarır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” dedi.