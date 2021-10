“Kadına şiddete karşı bir fırça da sen at” sergisi Büyükçekmece’de açıldı

‘Kadına Şiddete Karşı Bir Fırça Da Sen At’ temalı kitap ve resim sergisinin açılışı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar’ın katılımıyla gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda düzenlenen etkinlikte öldürülen 3600 kadının portrelerinden oluşan Şükran Üst’ün "Yüzleşme’’ adlı sergisinin de bulunduğu eserler gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

"Bireylerin ekonomik güçleri yeteri seviyeye yükselmediği müddetçe şiddet devam edecek’’

‘Kadına Şiddete Karşı Bir Fırça Da Sen At’ temalı sergide açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şiddetin azalması için önce bireylerin ekonomik güçlerinin yeteri seviyede olması gerektiğini vurguladı. Başkan Akgün konuşmasında şunları söyledi:

“Burada bulunan başta kadınlarımız, hanımefendilerimiz olmak üzere İstanbul’un çeşitli yerlerinden kalkıp gelen bütün arkadaşlarıma hem teşekkür ediyorum hem de hoş geldiniz diyorum. Biz Türkiye çapında baskı altında belediyeleriz. Benden daha fazla baskı altında kalan ve 20 yıldan beri bu ambargoyu yaşayan başka belediye yok. Yılmadık, mücadelemize Büyükçekmece ailemizle devam ettik. Hizmetlerimize devam ettik. Bu hizmetlerin içerisinde en önemlisi kadınları ilgilendiren hizmetler. Günün birinde bir kadın tuttu yakamdan "Hasan Akgün sen ne yaptın biliyor musun’’ dedi. Ablacığım ne yaptım dedim. "Sen bizi inimizden çıkardın. İnsan yerine koydun’’ dedi. Yaklaşık 20 bin kadınımız Büyükçekmece Halk Akademisi’nin öğrencisi. Mutfak masraflarından sıkıntısı olan kadıncağız üretmiş olduğu el sanatlarını satarak ailesine destek oluyor. Kadına şiddet ile ilgili o kadar güzel yaldızlı sözler var ki hepsi boş. Dünyada ve ülkemizde şiddetin azalması için iki tane iş yapacağız. İlk olarak inanacağız. İnanmadan olmaz. Bir işi yapacağınıza inanacaksınız. İnanacaksınız, kararlı olacaksınız ve uygulayacaksınız. Kadının ve erkeğin eğitimi ile dünyadaki kadına, erkeğe, çocuğa, sokaktaki hayvana şiddet yok olmaz. Azalması için en önemli unsurlardan biri kadının ekonomik özgürlüğü. Ailenin ekonomik özgürlüğü olmadıkça, bireylerin ekonomik güçleri yeteri seviyeye yükselmediği müddetçe kadına, erkeğe, çocuğa şiddet devam edecektir. “

Türkiye kadın şiddetlerinde 26’ıncı sırada

Kadın ve Güç Derneği Başkanı Fatma Duman sergisinin açılış konuşmasında şiddete karşı ses oluşturmak istediğini ifade ederek, "Kadına karşı bir fırça da sen at kadına karşı şiddete farkındalık oluşturmak, ses oluşturmak için birlikte toplandığımız bu güzel, anlamlı güne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle böyle güzel bir etkinlikte bize desteklerini veren Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’e, bu organizasyonu beraber yaptığımız Meclis Üyesi Gülderen Başkan’a teşekkür ediyorum. Şiddete karşı bir fırça da sen at temalı programımızın cümlesi o kadar çok şey ifade ediyor ki, hepimiz biliyoruz dünyada özellikle Türkiye’de kadına şiddet her anlamda fiziksel, psikolojik baskı giderek artmakta. Kadın cinayetleri son zamanlarda vahim duruma geldi. Dünyada ve Türkiye kadın şiddetlerinde 26’ıncı sırada. Çözüm için maalesef çok eksikliğimiz var. Kadınları güldürelim. Kadın gülerse dünya güler" dedi.

2-8 Ekim tarihlerinde ziyarete açık

Ayrıca kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve ses oluşturmak için düzenlenen ‘Kadına Şiddete Karşı Bir Fırça Da Sen At’ temalı sergi ziyaret etmek isteyenler için Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda 2-8 Ekim tarihlerinde ziyarete açık olacak.