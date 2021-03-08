“Kadınlar en çok eğitim ve sağlık sektöründe istihdam ediliyor”

Kadınların en yüksek oranda istihdam edildiği sektörlerin başında sağlık ve eğitim sektörleri geldiğine vurgu yapan Abdülkadir Gayretli, “Dünyada sağlık sektöründe kadınların istihdam oranı yüzde 70,4, eğitim sektöründe ise bu oran yüzde 61,8 olarak görülüyor” dedi.

YÖK verilerine göre kadın akademisyen sayısı, beş yılda 67 bin 578’den 76 bin 668’e yükselerek yüzde 13 artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yükseköğretim sistemindeki kadın akademisyenlerin oranının, Avrupa Birliği’nde yüzde 40’ı bulan ortalamanın yaklaşık 5 puan üzerinde olduğunu ifade etti.

“Eğitim sektöründe kadın istihdam oranı yüzde 61,8”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, üniversitelerinde kadın akademik personel sayısının, üniversite toplam akademik personel sayısına oranının yüzde 48 olduğuna vurgu yaptı. Gayretli, “Kadınların en yüksek oranda istihdam edildiği sektörlerin başında sağlık ve eğitim sektörleri geliyor. Dünyada sağlık sektöründe kadınların istihdam oranı yüzde 70,4, eğitim sektöründe ise bu oran yüzde 61,8 olarak görülüyor. Türkiye’de ise kadınların büyük bir kısmı eğitim, sağlık, gıda ve perakende, yaşlı ve engelli bakımı gibi toplum hizmetlerinde çalışıyor” diye konuştu.

“Kadınlar daha çok sorun yaşıyor”

Cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle Türkiye’de çalışma yaşamında kadınların daha çok sorun yaşadığını belirten Gayretli, “Korona virüs salgını süreci boyunca uzaktan çalışan kadınların toplumsal cinsiyet kalıpları yüzünden ev işi, çocuk bakımı yükleri de çokça arttı. Kadın akademisyenler de bu süreci zorlu geçiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki, uzaktan çalışma döneminde kadın akademisyenlerin bilimsel yayın oranları yüzde 50 oranında azalırken, erkeklerinki aynı oranda artış gösterdi” dedi.