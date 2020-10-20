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Kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti

SULTANGAZİ AİLE DESTEK MERKEZİ (SADEM), KADINLARA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYOR

Kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti

SU-MEKAN bünyesinde bulunan Sultangazi Aile Destek Merkezi (SADEM), kadınlara psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Psikolog ve aile danışmanları, verdiği ücretsiz terapiler ile kadınlara psikolojik destek sağlayarak daha güçlü olduklarını hissettiriyor.

Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN), kadınları sosyal hayatta destekleyen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. SU-MEKAN bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetiyle kadınlara yalnız olmadığını hissettiriyor. Sultangazi Belediyesi, Aile Destek Merkezi ile aile bireylerinin kendi aralarında daha sağlıklı iletişim kurmalarına katkıda bulunuyor. Bu amaçla alanında uzman psikolog ve aile danışmanları, kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile içi sorunlarının başında gelen iletişim problemleri, aile içi şiddet, öfke kontrolü gibi problemlerin olumsuz etkileri, aile danışmanlarının verdiği terapilerle en aza indiriliyor. Terapiler sayesinde danışanın kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi sağlanıyor.

Yapılan görüşmeler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vak’alar hastanelere yönlendiriliyor. Sultangazi Aile Destek Merkezi (SADEM)’ne başvurular online olarak www.sultangazi.bel.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Aile danışmanları ve psikologlar, randevu sistemiyle kadınlara danışmanlık hizmetinde bulunuyor.

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