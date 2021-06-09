Kadir Topbaş’ın adı Halk Sarayı’na verildi

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın adı Bağcılar Belediyesi meclisinde oybirliğiyle alınan kararla Halk Sarayı’na verildi. Desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstanbul’a büyük hizmetleri dokunan Kadir abinin adı artık sonsuza dek Bağcılar’da yaşayacak” dedi.
Vefamızın bir göstergesi
Destek veren siyasi parti gruplarına teşekkür eden Çağırıcı, “Kendisi bizim için çok önemli bir insandı. Kendisini her zaman hayırla yad edeceğiz. Ona vefamızın bir göstergesi olarak adını Halk Sarayı’na verdik. İstanbul’a büyük hizmetleri dokunan Kadir abinin adı artık kıyamete kadar Bağcılar’da yaşayacak” dedi.İstanbul’da en uzun süre (13.5 yıl) büyükşehir belediye başkanlığı görevi yapan ve üst üste 3 seçim kazanan Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat 2021 günü vefat etmişti.