Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından enerji verimliliği alanında çalışmalarını sunmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette enerji verimliliği uygulamaları görüşüldü.
Başkan Öztekin; ’’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomik reform paketini açıkladığında ’Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaları etkin şekilde uygulamayı sürdüreceğiz.’ demişti. Biz de yerelde Cumhurbaşkanımızın bu politikasını desteklemek adına ivedilikle çalışmalara başladık. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için biz de varız’’ dedi.
Bakan Dönmez mevcut çalışmaları tek tek incelerken projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Öztekin’e başarılar diledi.Başkan Öztekin de destek ve ilgilerinden ötürü Bakan Dönmez’e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Başkan Öztekin, Bakan Dönmez’e içerisinde ilçenin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtıldığı çikolata kütüphanesini hediye etti.