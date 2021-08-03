Kağıthane Belediyesi Manavgat’a 10 bin fidanla nefes oluyor

Kağıthane Belediyesi, Manavgat’ta çeşitli noktalarda çıkan ve Türkiye’yi derinden üzen yangınlarda yaraları sarmak amacıyla bölgeye 10 bin fidan gönderecek.
“Göndereceğimiz ağaçlar bölgeye özgü”Çıkan yangın sonrası bölge için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "Göndereceğimiz ağaçlar bölgeye özgü, o bölgede yetişebilecek ağaç türlerinden seçilecek. Yanan ağaçların yerine yenilerini yeşerteceğiz. Yangınların bir an önce söndürülmesi için ekiplerimiz şu an bölgede canla başla çalışıyor. Bu badireyi de İnşallah milletçe el ele vererek atlatacağız" diye konuştu.