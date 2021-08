Kağıthane Belediyesi Manavgat’a 10 bin fidanla nefes oluyor

Kağıthane Belediyesi, Manavgat’ta çeşitli noktalarda çıkan ve Türkiye’yi derinden üzen yangınlarda yaraları sarmak amacıyla bölgeye 10 bin fidan gönderecek.

Geçtiğimiz yıl Hatay’da teröristlerce çıkarılan yangının ardından bölgeye 10 bin adet fidan bağışında bulunan Kağıthane Belediyesi, bu yıl da Manavgat’a destek oluyor. Belediye, bağışlanan 10 bin fidanın ardından AFAD iş birliği ile Manavgat’a destek olmak için iş makineleri ve su tankerleri de gönderdi. Uzman personeller ile birlikte yola çıkan yangınla mücadele araçları, kısa zamanda Manavgat’a ulaşıp yaraları sarmayı hedefliyor.

“Göndereceğimiz ağaçlar bölgeye özgü”

Çıkan yangın sonrası bölge için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "Göndereceğimiz ağaçlar bölgeye özgü, o bölgede yetişebilecek ağaç türlerinden seçilecek. Yanan ağaçların yerine yenilerini yeşerteceğiz. Yangınların bir an önce söndürülmesi için ekiplerimiz şu an bölgede canla başla çalışıyor. Bu badireyi de İnşallah milletçe el ele vererek atlatacağız" diye konuştu.