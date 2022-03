Kağıthane’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel billboard hazırlandı

Kağıthane’deki billboardlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel çiçeklerle süslendi. Billboardlar üzerinde, çiçekler ve küçük iltifat notları ile süsleyen Belediye, kadınları mutlu etmek isteyen herkese çağrı yaptı.

Kağıthane Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bugüne özel billboard hazırladı. Üzerinde çiçeklerin bulunduğu billboarddan vatandaşlar, hem kendileri için hem de eşleri ve sevgilileri için çiçek alarak mutlu olmak ve mutlu etmek istedi. Kalabalık meydanlarda yer almış olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel tasarlanan ve halka sunulan inovatif billboard, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Tüm kadınların özel ve değerli olduğunu belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ”Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Hem zarafetleriyle hem yaşama kattıkları değerlerle beraber, fedakarlıklarıyla birlikte kadınlarımız için çok güzel bir çalışmada bulunduk. Bugün kadınlarımızı mutlu etmek isteyen herkes bizim hazırladığımız billboarddan çiçek alabilirler. Onlar için de güzel bir etkinlik olmuş oldu. Ben Kağıthane’deki, Türkiye’deki ve Dünya’daki tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum’ açıklamasında bulundu.

Kağıthane Belediyesi’nin hazırladığı billboarddan kız arkadaşına çiçek alan 22 yaşındaki Doğukan Bozkurt, “Kadınlar her zaman çiçektir, baş tacıdır. Kadına şiddet son bulmalı, hiçbir şekilde kadına zarar verilmemeli. Her zaman narin canlılardır. Benim de sevgilim var. Onu da çok seviyorum. O da benim her zaman başımın tacı, göz bebeğimdir” dedi.