Kağıthane’de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Çeliktepe’de bulunan K-Park Katlı Otopark’ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı.
“Gültepe Mahallemizde 450 araçlık bir otopark”
Yeni projelerin de yolda olduğunu önümüzdeki ayda Hürriyet ve Gültepe mahallelerinde yeni açılışlar yapacağını duyuran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Yakın bir zamanda çalışmalara başlayıp resmî olarak temel atmadığımız Gültepe mahallemizde 450 araçlık bir otoparkın ihalesini yaptık ve çalışmaya başladık. Yaklaşık yüzde 10 dan fazla kısmı tamamlandı. Oradaki Gültepe pazarı da inşallah otopark tamamlandığında oraya taşımız olacağız” dedi.Son olarak konuşmasını bitirmeden önce pandemi döneminde vefat eden Kağıthanelileri unutmayan Başkan Öztekin, “Bu dönem içerisinde gerek mahallemizden gerekse ilçemizden rahmetli olan büyüklerimiz var onlara Allah’tan rahmet diliyorum yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyoruz. Hasta olanlarımız var onlara da acil şifalar diliyorum. Otoparkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin” ifadelerini kullanan Öztekin konuşmasının ardından kurdele kesimi ile otoparkın açılışını gerçekleştirdi.