Kağıthane’de korona virüs denetimleri sürüyor

Yeni kontrollü normale geçişle birlikte ekiplerin kafe, restoran gibi işletmelerdeki denetimleri sürüyor. Kağıthane’deki denetime katılan ilçe Kaymakamı Mustafa Koç, “Dünyaya örnek gösterilecek uygulamalarla belli bir seviyeye geldik” dedi.
“Dünyaya örnek gösterilecek uygulamalarla belli bir seviyeye geldik”
Ülkemizde uygulanan virüsle mücadele çalışmalarıyla tüm dünyaya örnek gösterilebilecek seviyeye gelindiğini söyleyen Mustafa Koç, “Yaklaşık bir yıldır tüm dünyada olduğu biz de ülkemizde Korona virüsle mücadele ediyoruz. İlçemiz halkının, milletimizin çok büyük bir desteği, fedakarlığıyla bütün dünyaya örnek gösterilecek uygulamalarla belli bir seviyeye geldik. 1 Mart itibarıyla yeni bir sürece girildi. İstanbul ili, Kağıthane ilçesi riskli grup olan turuncu kategoride bulunuyor. Bizim hedefimiz bu rengi maviye getirip tamamen normale dönmektir. İlçemizde kurduğumuz denetim ekiplerimizle insanlarımıza yeni belirlenen kurallara uymaları, rehavete kapılmamaları konusunda uyarıcı mahiyette denetimler gerçekleştiriyoruz” dedi.İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane’deki denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.