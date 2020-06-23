Kağıthane’de yollar göle döndü, vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

Şiddetli yağmur nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi’nde yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı. Şiddetli yağmur ile birlikte Kağıthane Cenddere Caddesi’nde yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.