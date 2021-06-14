Kahraman Türk kaptan, 97 kaçak göçmeni ölümden kurtardı

Malta açıklarından geçerken yetkililerin isteği üzerine rotasını değiştiren M/V Uğur Dadaylı isimli konteyner gemisinin Türk kaptanı Ümit Gürpınar, yarısı suya batan şişme bottaki 97 kaçak göçmeni son anda kurtardı.

Tunus’un Sfax ve Souuse limanları arasında konteyner taşımacılığı yapan İstanbul merkezli Dadaylılar Denizcilik’e ait Marshall Adaları bayraklı M/V Uğur Dadaylı isimli gemi, Malta açıklarından geçerken rotasının değiştirmesi yönünde uyarıldı. Arama kurtarma otoriteleri tarafından yapılan uyarının ardından rotasını değiştiren 90 metre boyundaki Türk gemisi yarısı suya batan şişme bottaki mültecileri fark etti. Kahraman Türk kaptan bottaki Libya, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 3’ü çocuk 5’i kadın biri engelli 97 mülteciyi son anda kurtardı. Malta yetkilileri gemi kaptanı Ümit Gürpınar’a geminin rotasını en yakın ülke olan Tunus’a çevirmesini, Malta’ya yönelmemesini istedi. Tunus yetkilileri de mültecileri kabul etmezken, gemide bulunan mülteciler ise Tunus’a gitmeleri halinde gemide isyan çıkaracaklarını söyledi. Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü devreye girdi ve Malta yetkileri ile 12 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler sonuç verdi ve Malta yetkilileri mültecileri kabul etti.

Gemide yaşananlar mürettabatın kamerasına yansıdı

Gemide yaşananlar müretabatın kamerasına yansıdı. Görüntülerde gemide bulunan mültecilere Türk görevliler tarafından yemek dağıtıldığı, gemiden ayrılan mültecilerin, kendilerini kurtaran Türk gemisinin çalışanlarına da el salladığı görülüyor.