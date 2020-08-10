Sultangazi’de sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar, kaldırım üzerinde duran taşların arasından kedi sesi geldiğini duydu. Çocuklar durumu Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine kedinin sıkıştığı yere gelen ekipler, yavru kedinin üzerinde bulunan taşları alarak sıkıştığı yerden kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkan kediye ekipler tarafından mama ve su verildi. Yavru kedi daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.
Kaldırım taşlarının arasında sıkışan kedinin yardımına belediye ekipleri koştu
SULTANGAZİ’DE KALDIRIM TAŞLARININ ALTINDA SIKIŞAN YAVRU KEDİNİN YARDIMINA BELEDİYE EKİPLERİ KOŞTU. EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARILAN KEDİYE SU VE MAMA VERİLDİ.
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