Kalem Adası 400 milyon liraya satılık

’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası, 400 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Adanın satışı hakkında bilgi veren Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, ”Konum itibari ile kalem adası yaz kış demeden bütün teknelerin liman aldığı ve uzun soluklu kalıpta denizden faydalandıkları karaya çıktıkları da bir yer. Oradaki masmavi turkuaz rengi hiçbir yerde yok. Hemen bir Türk müşterimiz ortaya çıktı. Adamızın satılık rakamı 400 Milyon Türk Lirası” dedi.

İzmir’in Dikili ilçesinde, Bademli Köyü’ne yaklaşık 500 metre mesafedeki saklı cennet Kalem Adası, 400 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Turkuaz mavisi suyu ile ’Ege’nin Maldivleri’ olarak anılan Kalem Adası’sının altında jeotermal su olduğu biliniyor. 459 dönümlük Kalem Adası’nın 258 dönümü, 400 milyon Türk Lirası’na satışa çıkarıldı.

“Bizim bütün koylarımız çok çok değerli ve güzel”

Adanın altında jeotermal su bulunduğunu ifade eden Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, ”Kalem adası ilk kez satışa çıkıyor. Bu aslında çok heyecanda verici bir durum. Ege İzmir Türkiye’nin göz bebeği Dikili’deki bademli köyüne 500 -600 metre mesafede de bir adadan bahsediyorum. Kuzenden güneye 1.5 kilo metre mesafesi var. Toplamda 459 dönüm. Bizim satılık yerimiz 258 dönüm. Yerimiz de turizm mimarlı bir yer burası. Şahane oteller yapılabilinir. Adanın 70 metre altında jeotermal su var. Bu da sıcak su termali Böyle olunca şifalı bir suyumuzda var. 67 derecede. Bu adaya ekstra değer katmış oluyor. Kalem adası M.Ö 500 yıllara kadar dayanıyor. O zamanki dönemlerdeki savaşlarda bu adayı almak için ciddi mücadeleler veriyor. Tarihte 200’den fazla geminin battığı kayıtlarda var. Oradaki masmavi turkuaz rengi hiçbir yerde yok. Bizim bütün koylarımız çok çok değerli ve güzel fakat orada, bu bademli köyü daha öncesinde Rum köyü olarak biliniyor. O zamanlardaki bir yanardağın patlamasıyla birlikte o mavi denizin turkuaz rengine dönmesi ve o sıcak suyun da ortaya çıkması “ ifadelerini kullandı.

“Hemen bir Türk müşterimiz ortaya çıktı”

Adanın satılık rakamının 400 Milyon Türk Lirası olduğunu söyleyen Başaran ,“Konum itibari ile kalem adası dikilinin hemen karşısında yüzerek gidebiliyorsunuz ama hemen karşı kıyısı da Yunanistan’a bağlı midilli adası arasında. Baktığınızda teknelerin o kadar uğrak yeri ki burası yani her sene yaz kış demeden bütün teknelerin liman aldığı ve uzun soluklu kalıpta denizden faydalandıkları karaya çıktıkları da bir yer. Böyle bir durumda aile hiçbir şekilde satmayı düşünmemiş. Şöyle ki çok talep gelmiş yabancı ve de Türk. Bir gayrimenkul satışı gibi değil aslında ülkemize ait adanın satışı . Öyle olunca da hemen bir Türk müşterimiz ortaya çıktı. Bu işler hemen olmuyor. Jeotermal suyun çıkarımını ben yaparım. Oraya ekleyeceğim şeyler var düşüncelerim var. Diğer taraftan otelci bir ortağı ile bungalovlar oteller. Aslında baktığınızda yapılan bu çalışmalar o adaya da değer katmış olacak. Adamızın satılık rakamı 400 Milyon Türk Lirası” dedi.