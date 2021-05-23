Kalenin Bedenleri’ni Bir de Böyle Dinleyin

Ülkece zor günler geçirdiğimiz bu günlerde öğrencilerinden uzak kalan öğretmenler, bu açığı kapatmak ve kendilerini geliştirmek adına birçok projeye imza atıyor. Bu anlamda 81 ilden 81 öğretme, severek dinlediğimiz “Kalenin Bedenleri” adlı türküyü beden perküsyonu ile yorumlayarak kulakların pasını sildi.
81 İLDEN 81 ÖĞRETMEN
SAYISAL ZEKAYI GÜÇLENDİRİYOR
Okul öncesi çocuklar için de tekniğin önemine dikkat çeken Topçu, “Kullandığımız teknik, içinde oyun barındırdığı için okul öncesi çocuklar için kendini ifade etmede büyük önem arz ediyor. Yine bu yaş grubundaki çocuklar için beden koordinasyonu sağlıyor, sayısal zekayı güçlendiriyor ve motivasyonu artırıyor” şeklinde konuştu.
Bu alanda yıllardır kazandığı bilgi ve birikimlerini seminerler ve workshoplarla meslektaşlarıyla paylaşan Topçu, bu müzik uygulamasının tüm yaş grupları için yaygınlaşması ve farkındalığının artması amacı ile böyle bir proje hazırladığını ve benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de belirtti.