KaMP Mentorluk Platformu’dan kadınlara mentorluk desteği

‘KaMP Mentorluk Platformu’nun bu yıl dördüncü fazı gerçekleşecek, 22-29 yaş arası kadınlara profesyonel gelişimleri için 90 saat mentorluk yapılacak.

Bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirileceği KaMP Mentorluk Platformu’nda 22-29 yaş arası kadınlara profesyonel gelişimleri için yaklaşık 90 saat mentorluk verilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “KAGİDER olarak, kadın girişimciliğini artırabilmek, girişimcilikte eşit fırsatların ve eşit temsilin sağlanabilmesi, eğitim ve istihdama erişim için çalışıyoruz. Kadınlar pek çok zorlukla karşılaşıyorlar ama mücadele etmekten asla vazgeçmiyorlar. Biliyoruz ki kadınların istihdama katılımı önünde rol model eksikliği, mentor eksikliği, network eksikliği, eğitim eksikliği gibi engeller de bulunuyor. KaMP Mentorluk Platformu’yla kariyer yolculuğunun başındaki kadınlara yol göstererek genç kadınların iş hayatlarına daha donanımlı ve güçlü olarak devam etmelerine, kariyer gelişimlerine güçlü bir katkı sağlıyoruz. Kadınlar güçleniyor ve başka kadınları da güçlü kılmak için çaba sarf ediyor” dedi.

KaMP Mentorluk Platformu’yla kariyer yolculuğunun başındaki kadınlara yol göstermeyi amaçladıklarını belirten Philsa Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, “KaMP Mentorluk Platformu’nu KAGİDER ile birlikte 2016 yılında hayata geçirdik. Bu platformdaki amacımız, profesyonel kariyer hayatına yeni başlamış ya da girişimci olmak isteyen genç kadınları desteklemek, bilgi ve birikimlerimiz ile onlara yol göstermek. KaMP Mentorluk Platformu’ndan, KAGİDER’in farklı eğitim programlarını tamamlayan 22-29 yaş arasındaki kadınlar faydalanabiliyor. Ben de dahil olmak üzere, şirketimizin 15 kadın yöneticisi bu proje kapsamında mentor olarak yer alıyor. Programın dördüncü yılında toplam 66 danışan mentorluk programından faydalanmış olacak. Yalnızca şirket çalışanlarımız için değil, tedarik zincirimizde emek veren tüm kadınların gelişimini desteklemek için projeler geliştiriyoruz. Kurumsal hayattan fabrikaya, çiftçiden bakkala kadar onbinlerce kadın ekosistemimiz içerisinde yer alıyor. Bu kadınların da farklı dinamikler çerçevesinde iş hayatına dahil olmalarının önündeki engelleri aşmalarını ve işlerine daha sürdürülebilir bir çerçevede devam etmelerini desteklemek için projeler hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.