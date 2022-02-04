Kampçılara bandolu sürpriz

Kocaeli’de Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisindeki kamp alanında konaklayan yerli ve yabancı turistler, sürpriz mini konserle karşılaştı.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da kamp yapan yerli ve yabancı turistler büyük bir sürprizle karşılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Ormanya’da kamp yapan turistler için mini konser verdi. Turistler bando takımını karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kendileri için özel olarak hazırlanan müziklere eşlik eden kampseverler, halay çekti ve Ankara oyun havası oynadı. Kampçıların bu anları eğlenceli görüntülere sahne oldu.

İstanbul’dan ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kampa gelen Mehmet Ferit Bulut, hazırlanan eğlenceden mutlu olduğunu söyledi. Bulut, "Büyük sürpriz oldu. Ormanya’ya sık sık ve severek geliyoruz. Çok eğlendim. Hatta halay bile çektim. Büyükşehir bando takımına çok teşekkür ederiz" dedi. Her fırsatta Ormanya’yı tercih ettiğini söyleyen ve kampta 4. günleri olan Türkan Kabaca ve Muharrem Kabaca ise daha önce böyle bir eğlence yaşamadıklarını ve devamını da beklediklerini dile getirdi.

Kampçıların uğrak noktası

Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulu Ormanya, 73 farklı türde 916 hayvana da ev sahipliği yapıyor. 24 karavan ve 50 çadır kapasiteli kamp alanı, 8 kilometrelik bisiklet, 18 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişi kapasiteli mesire alanıyla hizmet veriyor. Misafirler kamp alanında elektrik, su, tuvalet, duş, atık su döküm alanı gibi hizmetlerden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.