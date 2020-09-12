Kamu Başdenetçisi Malkoç: ”Umudumuz odur ki 15 Temmuz ile birlikte Türkiye’de darbeler tarihi sona ermiştir”

İSTANBUL (İHA) – Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Milli İrade Sempozyumu’na katıldı. Malkoç, “Türkiye, 15 Temmuz’da darbelere direnişin bütün dünya demokrasilerine en güzel örneğini göstermiştir. Umudumuz odur ki 15 Temmuz ile birlikte Türkiye’de darbeler tarihi sona ermiştir” dedi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıl dönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade’ sempozyumuna katıldı. Malkoç yaptığı açıklamada, “Bugün 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümü. Ama mekan olarak Türk siyasi tarihinin acı olaylarının yaşandığı bir mekandayız. Bu mekanda sempozyumun açılışını, Cumhurbaşkanımızı, Meclis Başkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli’yi dinledikten sonra Türkiye’nin geleceğinin ne kadar umutlu olduğunu ve gençlerimizin ne kadar şanslı olduğunu bir defa daha anladık” dedi.

“Türkiye, 2023’lere 2053’lere çok bilinçli bir şekilde yürüyor”

“Türkiye bugün geldiği nokta itibariyle 2023’lere 2053’lere çok bilinçli bir şekilde yürüyor” diyen Malkoç, “Türkiye artık refah toplumuna yürüyor. Adalet, insan hakları ve demokrasi konusunda cumhuriyetin 100 yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye içeride demokrasisini sağlamlaştırırken, Türk Silahlı Kuvvetleri darbecilerden kurtulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daha dinamik hale geliyor. Demokrasimiz vesayet yükünden kurtuldukça daha etkili hale geliyor. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bu gün de acı olayların yaşandığı Yassıada’da bunları ifade etmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“15 Temmuz ile birlikte Türkiye’de darbeler tarihi sona ermiştir”

Türkiye’nin 15 Temmuz’da darbelere direnişin bütün dünya demokrasilerine en güzel örneğini gösterdiğini belirten Malkoç, “Bu anlamda umudumuz odur ki 15 Temmuz ile birlikte Türkiye’de darbeler tarihi sona ermiştir. Demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü esas alan yeni bir siyasal dönem başlamıştır. İşte burada bunun heyecanını birlikte yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını yemek isteyenler buna imkan bulamayacaktır”

Malkoç, “Halkımızın demokrasiye olan inancı, 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı. Bu inancı sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Halk üzerine düşeni yaptı. Üniversiteler de demokrasi adalet ve hukuk anlayışında daha gayretli olması lazım. Sivil toplum örgütleri bu anlamda hem halkı hem de üniversiteleri teşvik etmesi gerekir. Umudumuz odur ki Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını yemek isteyenler buna imkan bulamayacaktır. Türkiye’nin esaslı duruşu ile hem demokrasi güçlenecek hem de Akdeniz’de haklarını koruyacaktır” dedi.